M. Zaalane reçoit les ambassadeurs du Canada des Pays-Bas et du Japon

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu, hier à Alger, les ambassadeurs du Canada, des Pays-Bas et du Japon, respectivement Patricia McCullagh, Robert Van Embden et Masaya Fujiwara, a indiqué un communiqué du ministère. Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre de la consolidation et du développement de la coopération et du partenariat entre l’Algérie et ces pays dans le domaine des travaux publics et des transports, a précisé le communiqué. Les entretiens entre M. Zaalane et les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas ont porté sur les éléments essentiels de la coopération et le partenariat et les moyens de leur développement. L’occasion a été mise à profit pour passer en revue plusieurs questions d’intérêt commun, notamment celles liées aux transports maritime et aérien et qui font l’objet d’un suivi constant, ajoute la même source. Par ailleurs, M. Zaalane et l’ambassadeur du Japon se sont félicités du niveau des relations existant entre les deux pays et de leur coopération fructueuse, notamment dans le domaine des travaux publics et des transports, conclut le communiqué. (APS)