Coopération : M. Bouhadja reçoit l’Ambassadeur russe

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, M. Igor Beliaev, ont passé en revue, hier à Alger, les relations bilatérales et convenu d’œuvrer à leur renforcement, a indiqué un communiqué de l’Assemblée. Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé «les liens historiques de haut niveau unissant les deux pays et leur évolution sur plusieurs plans et ont convenu d’œuvrer à la poursuite de leur renforcement aux plans territorial et régional, notamment à la faveur de la convergence de leurs vues sur plusieurs questions», a précisé la même source. Dans ce cadre, M. Bouhadja a donné à son interlocuteur «un aperçu sur les réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et les nouvelles orientations économiques de l’Algérie», réitérant «l’attachement de l’Algérie à promouvoir son partenariat stratégique avec la Russie à travers les nouveaux canaux de coopération, en plus des deux secteurs traditionnels, en l’occurrence la défense et l’énergie». A cette occasion, le président de l’APN a appelé à «la dynamisation de la coopération parlementaire au service de ce partenariat», annonçant l’installation prévue d’un groupe d’amitié parlementaire avec la Russie. Pour sa part, l’ambassadeur russe a mis en avant l’attachement de son pays au «renforcement de sa coopération avec l’Algérie, en tant que pays fort sur les plans sécuritaire et politique et en raison de son rôle crucial dans la région», valorisant, à ce propos, «les efforts consentis pour promouvoir et diversifier cette coopération». (APS).