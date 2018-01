SOUK AHRAS : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, hier, un élément de soutien aux groupes terroristes à Souk Ahras (5e Région militaire), précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP "a saisi, à In Guezzam (6e RM), 15 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux", tandis que des éléments de la gendarmerie nationale "ont intercepté trois narcotrafiquants en possession de 101,79 kg de kif traité à Tlemcen et Oran (2e RM). De même, "ils ont appréhendé, à Tébessa (5e RM), un contrebandier et saisi un véhicule touristique et 3.000 boîtes de tabac". En outre, dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté 36 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar et Tindouf", rapporte également le communiqué. (APS)