Algérie-France : Renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité sociale

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, ont mis en avant la nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité sociale, notamment en matière d'échange d'expériences. Cette échange porte sur le "renforcement des capacités de formation et d'encadrement de l'Ecole supérieure de la Sécurité sociale et le développement des services de soins fournis par les établissements sanitaires relevant de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)", a indiqué jeudi, un communiqué du ministère. Les deux responsables se sont félicités des relations "d'excellence" unissant les deux pays, particulièrement dans le domaine de la sécurité sociale, qui se sont renforcées récemment par la "signature d'un protocole relatif à la prise en charge des soins des Algériens dans les hôpitaux français, en sus d'une coopération solide entre le pôle emploi français et l'Agence nationale d'emploi (ANEM) en terme de modernisation et de consolidation des capacités et expertises de l'Agence". Le ministre a passé en revue, à cette occasion, les politiques nationales dans le domaine de la protection sociale ainsi que les différents programmes et dispositifs mis en place pour encourager les jeunes et les chômeurs à créer des micro-entreprises et faciliter leur intégration dans le monde du travail. (APS)