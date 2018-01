Mme Eddalia reçoit l'ambassadeur américain : échanges sur le dispositif du micro-crédit

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia et l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher, ont exprimé, jeudi à Alger, leur volonté commune de développer des moyens de coopération, en particulier dans le domaine du développement social, et du dispositif du micro-crédit, a indiqué le ministère dans un communiqué. Mme Eddalia, qui recevait l'ambassadeur américain au siège de son département ministériel, a fait une présentation sur les missions dévolues au secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en matière d'accompagnement et de soutien aux catégories de populations vulnérables, de programmes destinés au développement social, ainsi que le dispositif du micro-crédit et les programmes de protection et de promotion des personnes aux besoins spécifiques, lit-on dans le communiqué. (APS)