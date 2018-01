réunion du comité de suivi : Opep-non Opep M. Guitouni à Mascate

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, prendra part dimanche 21 janvier à Mascate (Sultanat d’Oman) à la réunion du Comité de suivi conjoint Opep et non Opep qui examinera les conclusions des travaux du Comité d’experts ( le JTC), apprend-on auprès de ce ministère. Le Comité de suivi conjoint Opep et non Opep, ou le JMMC (Joint ministerial monitoring committee), est composé de trois pays membres de l'OPEP que sont l'Algérie, le Koweït et le Venezuela et de deux pays non membres de l'OPEP, à savoir la Russie et Oman. Il a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l'OPEP tenue à Alger en novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe OPEP-non OPEP tenue en décembre 2016 à Vienne, rappelle la même source. Ce comité est chargé de veiller à ce que les objectifs de la 171e Conférence ministérielle de l'OPEP et ceux de la Déclaration de coopération soient réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays OPEP et non OPEP signataires de l’accord de coopération. (APS)