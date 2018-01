Assassinat du jeune Ihab à Toulon : Le corps rapatrié à Oran

Le corps du jeune Algérien, Bouziane Ihab Amer (18 ans), lâchement assassiné en novembre dernier à Poncarall (Toulon) sera rapatrié cet après-midi, a appris hier l’APS auprès du Consul général d’Algérie à Marseille, Boudjemaa Rouibah. Le lendemain de l’assassinat d’Ihab, le 23 novembre 2017, la presse locale avait rapporté que la victime n’avait pas survécu à la balle qu’elle a reçue en pleine tête, au pied d’une barre d’immeuble de Pontcarral, un quartier reconnu «difficile». «Nous venons de recevoir des autorités judiciaires le permis d’inhumer, et le corps du jeune Ihab sera rapatrié jeudi à Oran à bord du vol d’Air Algérie de 15h30 pour qu’il soit enterré auprès des siens», a indiqué le consul général qui a intervenu auprès des autorités judiciaires de Toulon, même «si cette ville n’est pas dans ma circonscription administrative», car elle dépend de Nice. Le corps se trouvait depuis l’assassinat au service médicolégal de l’hôpital La Timone de Marseille puisqu’il s’agit d’un crime et la procédure judiciaire exige que le corps reste à la disposition des services de la gendarmerie et de la justice jusqu’à ce que l’enquête soit bouclée. C’est ainsi que le magistrat chargé de l’affaire avait décidé d’enterrer Ihab à Marseille pour les besoins de l’enquête. Avisé par une cousine du défunt, le consul général a pris contact avec le procureur de la République de Toulon pour demander «exceptionnellement» à ce que le corps soit inhumé en Algérie. (APS)