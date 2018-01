Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria en visite demain en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama, effectuera à partir de demain une visite officielle de trois jours en Algérie, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite qui entre dans le cadre du "renforcement des relations stratégiques qui existent entre l'Algérie et le Nigeria, sera l'occasion de faire le point sur la coopération multiforme et permettra d'examiner les voies et moyens de donner une nouvelle impulsion aux relations fortes et denses telles que définies par les chefs d'Etat algérien et nigérian, notamment, à travers la tenue de la 4e session de la Haute commission bilatérale de coopération (HCBC)", a précisé la même source.

Cette visite qui intervient, également, à la veille de la 30e session de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine, permettra aux deux ministres de se concerter sur les principaux points à l'ordre du jour de cette session ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment, la situation dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme, et le crime organisée qui minent cette région". (APS)