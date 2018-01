Journée nationale de la commune : émission d’un timbre

Algérie Poste procèdera à l’émission demain d’un timbre-poste consacré au thème de la journée nationale de la Commune, a indiqué hier un communiqué de cette entreprise.

Cette émission philatélique, d’une dimension de 43 x 29 est d’une valeur faciale de 25 DA, a précisé la même source, relevant que la vente anticipée de ce timbre-poste aura lieu jeudi et vendredi prochains, dans toutes les recettes principales situées au niveau des 48 wilayas. Quant à la vente générale, elle aura lieu le samedi dans tous les bureaux de poste, a relevé la même source, ajoutant qu'une enveloppe 1er jour à 7,00 DA sera également mise en vente avec une oblitération premier jour illustrée. Pour Algérie poste, la commune est considérée comme "la cellule de base de la démocratie locale, et pierre angulaire et basique de l’Etat. Elle est le lieu où la volonté populaire est exprimée et où les valeurs et principes de bases de l’organisation républicaine, démocratique et populaire de l’Etat algérien sont concrétisés". (APS)