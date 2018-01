ALECSO : Saud Hilal Al Harbi à Alger

Le Directeur général de l'Organisation Arabe de l'Education, de la Culture et des Sciences (ALECSO), Saud Hilal Al-Harbi, a entamé hier une visite officielle de trois jours à Alger, durant de laquelle il rencontrera la ministre de l'éducation nationale ainsi que d’autres membres du gouvernement. Le premier jour de sa visite, M. Al-Harbi entamera une séance de travail avec la ministre de l'éducation nationale, Nouria Benghebrit, qui préside la commission nationale de l'éducation, des sciences et de la culture. L'ordre du jour de cette réunion comprend «le développement et le renforcement de la coopération entre l'Algérie et cette organisation arabe et la présentation d'exposés par les présidents des comités techniques de la commission nationale, ainsi que des coordonnateurs nationaux des écoles affiliées, des sièges de l'UNESCO et du représentant des clubs de l'UNESCO, a précisé la même source.