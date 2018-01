Développements de la cause palestinienne : Des députés indépendants s’entretiennent avec l’ambassadeur de Palestine

Des députés du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) ont passé en revue, hier à Alger, avec l'ambassadeur de la Palestine à Alger, Louaï Aissa, les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué de l'APN.

Les députés du groupe parlementaire des indépendants réunis sous la présidence de Lamine Osmani ont affirmé leur soutien au dialogue interpalestinien, exhortant les dirigeants à travers le monde à "unir leur voix pour soutenir le peuple palestinien dans son droit à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods pour capitale". Ils ont également appelé les parlements du monde à "l'exercice d'une diplomatique parlementaire juste vis-à-vis de la cause palestinienne" et à "l'activation du rôle des organisations et instances internationales à leur tête l'ONU dans la consécration de la souveraineté du peuple palestinien sur ses territoires".

Ils ont exprimé, en outre, leur rejet de la décision du Président américain, Donald Trump, concernant El Qods, affirmant que "la ville d'el Qods était et demeurera la capitale de l'Etat palestinien". (APS)