Algérie - Serbie : Renforcer les programmes de coopération

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a reçu hier l’ambassadeur de la République serbe à Alger, Alexander Jankovic, avec lequel il a mis en avant l’importance de poursuivre les efforts bilatéraux en vue de renforcer les programmes et les projets de coopération entre les deux pays dans tous les domaines liés à l’emploi, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont convenu, lors de cet entretien, de la nécessité de poursuivre les efforts bilatéraux pour renforcer les programmes et projets de coopération entre les deux pays dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale, a précisé la même source. À cette occasion, les deux responsables ont passé en revue les relations bilatérales historiques, et examiné les voies et moyens de consolider cette coopération, notamment à travers l’échange d’expériences dans les domaines d’intérêt commun, a conclu le communiqué. (APS)