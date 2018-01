Organisation de la coopération islamique : raffermissement de la solidarité islamique en faveur de la sécurité

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et le président de l`Assemblée consultative islamique d`Iran (Majless Echoura), Ali Larijani, ont affirmé, hier à Téhéran (Iran), la nécessité du raffermissement de la solidarité islamique et du règlement pacifique des conflits pour consacrer la sécurité et la stabilité des peuples des États islamiques, a indiqué hier un communiqué de l’APN. Lors de leur entretien, les deux parties ont relevé que les différents «défis» auxquels fait face le monde islamique, à l’instar du terrorisme, de l’extrémisme violent et de l’instabilité, exigent «davantage de solidarité islamique et le règlement pacifique des conflits pour consacrer la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité des peuples des États musulmans», précise le communiqué. Les deux responsables ont évoqué les relations algéro-iraniennes et les moyens d’approfondir la concertation politique et promouvoir la coopération économique, ajoute la même source. M. Bouhadja a été reçu à Téhéran, à la tête d’une délégation parlementaire participant aux travaux de la 13e session de la conférence de l’Union interparlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (UPCI), par le président l’Assemblée consultative islamique d`Iran en présence de l’ambassadeur de l’Algérie.