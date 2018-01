Coopération bilatérale : M. Zitouni s’entretient avec l’ambassadeur espagnol

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Santiago Cabanas, ont passé en revue, hier à Alger, les liens entre les deux peuples tout en soulignant la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, M. Zitouni a réaffirmé, lors de cet entretien, "l'attachement de l'Algérie, sous la direction clairvoyante du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au développement des relations et à l'élargissement des perspectives de coopération bilatérale dans tous les domaines au mieux des deux pays. Le ministre a saisi l'occasion pour mettre en avant les "efforts déployés visant la prise en charge des aspects social, sanitaire et psychique des moudjahidine et les ayants droit outre la préservation de la mémoire et du patrimoine historique et culturel", mettant en avant l'importance de l'écriture de l'histoire en vue de la transmettre aux jeunes générations. Pour sa part, M. Cabanas a mis l'accent sur "intérêt accordé par le peuple espagnol à la Révolution algérienne et ses nobles valeurs", saluant les efforts et l'expérience de l'Algérie en matière d'écriture de l'histoire. Le diplomate espagnol a souligné, dans ce sens, "la nécessité de renforcer les relations algéro-espagnoles dans tous les domaines de manière à réaliser les aspirations des deux peuples". (APS)