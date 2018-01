Coopération énergétique : M. Guitouni reçoit l’ambassadeur du Royaume-Uni

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu hier à Alger l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, Barry Robert Lowen, avec qui il a évoqué le partenariat dans le domaine énergétique essentiellement, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette entrevue, "les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat, notamment dans le domaine énergétique", note la même source. M. Guitouni et M. Lowen ont également abordé les différents domaines dans lesquels il existe "des opportunités de développer des partenariats, des échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes, notamment en matière de formation et de transfert de technologie et de savoir-faire", ajoute le communiqué. (APS)