Détournement de deniers publics : Des fonctionnaires et un entrepreneur arrêtés à Mostaganem

La brigade financière et économique de la sûreté de wilaya de Mostaganem a arrêté, dernièrement, cinq personnes impliquées dans une affaire de détournement de 10 millions DA du Trésor public, dont des fonctionnaires et un entrepreneur, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. Sur instruction du procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem, une enquête déclenchée par la police judiciaire a révélé une dilapidation de deniers publics où sont impliqués trois chefs de services au trésor public, un receveur au centre de proximité des impôts de Mostaganem en plus d'un entrepreneur. Un des fonctionnaires a falsifié un document officiel pour permettre à un entrepreneur d’être exonéré de toute ponction au Trésor public, selon les investigations. Pour les chefs d’inculpation de falsification de documents officiels, de détournement de deniers publics, de négligence menant à la dilapidation, d'abus de pouvoir, les cinq prévenus ont été présentés devant le procureur de la République auprès du tribunal de Mostaganem qui a déféré l’affaire au juge instructeur qui les a placés sous mandat de dépôt. (APS)