Alger et Sidi Bel-Abbès : Saisie d’armes blanches et de psychotropes

Les forces de police de la sûreté des wilayas d’Alger et de Sidi Bel Abbes ont récemment interpellé 157 individus suspects pour port d’armes et trafic de drogue, dans le cadre de plusieurs opérations de recherche, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Ainsi, à Alger, et au cours d’opérations menées dans différents quartiers de la capitale «des armes blanches, un lot de 373 comprimés psychotropes, ainsi que plus de 2,156 kg de cannabis traité ont été saisis». En outre, dans le cadre de la lutte contre le commerce d’antiquités et lors d’un point de contrôle au niveau de la gare routière de Ferdjioua, dans la wilaya de Mila, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya «ont interpellé 2 individus suspects» à bord d’un véhicule, impliqués dans une affaire de trafic d’antiquités. Un lot de 80 pièces de monnaies, datant de l’époque romaine, et destinées au commerce illégal d’antiquités, a été récupéré au cours de cette opération. (APS)