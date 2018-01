Laghouat : 5 Nouvelles ambulances médicalisées

Cinq ambulances médicalisées ont été attribuées à des structures de santé publiques dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces nouvelles ambulances ont été affectées au profit de trois établissements publics hospitaliers (EPH) dans les communes de Laghouat, Aflou et Ksar El-Hirane, ainsi que deux polycliniques de santé de proximité implantées dans la commune de Gueltat Sidi Saâd et celle de Hassi Delaâ, a-t-on indiqué. L’acquisition de ces véhiculés dotés d'équipements sophistiqués, dont la délivrance de leurs actes de propriété s’est déroulée en marge d’une exposition organisée à l’occasion de la semaine culturelle sur le patrimoine Amazigh, entre dans le cadre du Plan sectoriel de développement (PSD) de l’exercice 2017, a-t-on fait savoir.

L’opération en question a été retenue selon les besoins de chaque structure, en attendant l’acquisition d’un quota supplémentaire, durant cette année, ont révélé les mêmes services. Elle s’ajoute à une action similaire portant l’acquisition de huit ambulances médicalisées destinées à d’autres Etablissements publics de santé de proximité, en plus de certains établissements hospitaliers spécialisés à travers la wilaya de Laghouat. Le secteur de la Santé de cette wilaya sera renforcé prochainement par la réception de plusieurs nouvelles structures susceptibles d’améliorer les prestations médicales. (APS)