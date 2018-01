Coopération : M. Bensalah reçoit l’ambassadeur américain

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah et l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, ont passé en revue jeudi, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir le partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. «Les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre les relations bilatérales notamment les volets sécuritaire et économique, soulignant la nécessité d’élargir le partenariat gagnant-gagnant en encourageant les opérateurs économiques à investir en Algérie», a précisé un communiqué du Conseil de la nation. Les deux responsables ont par ailleurs souligné «l’importance de la coopération interparlementaire dans le renforcement des relations, affirmant leur volonté de dynamiser le dialogue interparlementaire». Ils ont en outre «abordé la situation dans la région et procédé à un échange de vues concernant plusieurs questions d’actualité». (APS)