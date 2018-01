ancien directeur général par intérim de l’APS : Décès de Chaâbane Mohamed

L’ancien directeur général par intérim de l’Agence Algérie presse service (APS), Chaabane Mohamed est décédé hier à l’âge de 85 ans, des suites d’une longue maladie, a appris l’APS auprès de sa famille à Blida. Le défunt qui a été désigné directeur général par intérim de l’APS fin 1970, a été inhumé au cimetière Sidi Hlou à Blida. Né en 1932 à Blida, le défunt a travaillé à l’Entreprise de la radio et de la télévision durant la période coloniale et fut parmi le groupe de journalistes qui ont hissé l’emblème national au siège de cette institution publique, au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale. Il rejoindra l’APS comme rédacteur en chef et occupera par la suite le poste de directeur général par intérim de l’agence fin 1970, vu ses compétences professionnelles et sa haute maitrise des langues arabe et française. Le défunt était connu pour ses qualités humaines et son dévouement professionnel. (APS)

condoléances

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, ayant appris avec tristesse le décès de Chaâbane Mohamed, ancien directeur général par intérim de l’APS, présente en cette pénible circonstance, ses sincères condoléances à sa famille et la prie de trouver ici l’expression de sa sympathie émue.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons