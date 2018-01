Coopération économique : M. Benmeradi s’entretient avec les ambassadeurs de Palestine et de Corée du Nord

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a eu, mardi à Alger, lors de deux audiences distinctes, des entretiens avec l'ambassadeur de l'État de Palestine, Aïssa Louaï, et avec l'ambassadeur de la Corée du Nord, Choe Hyok Chol, ayant porté sur plusieurs questions économiques d'intérêt commun, a indiqué un communiqué du ministère. M. Benmeradi a mis en exergue, lors des deux rencontres, les «relations historiques» entre l'Algérie et la Palestine, d'une part, et l'Algérie et la Corée du Nord, d'autre part, exprimant la disposition de son département à accueillir tout projet ou proposition émanant de part ou d'autre, a précisé le communiqué. Le ministre a relevé l'importance du secteur du Commerce qui contribue à relever les défis imposés par la conjoncture mondiale, mettant en exergue l'expérience de l'Algérie et les mécanismes mis en place par le gouvernement pour garantir la protection de la production nationale, ajoute-t-on de même source. Pour leur part, les ambassadeurs de Palestine et de Corée du Nord ont exprimé leur disposition à coopérer avec les représentants du secteur du Commerce en Algérie dans le cadre de rencontres bilatérales pour renforcer les relations, examiner les moyens de réalisation de projets d'investissement, et procéder à des échanges commerciaux à l'avenir, conclut le communiqué. (APS)