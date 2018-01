Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam : 7 contrebandiers arrêtés

Sept contrebandiers ont été arrêtés samedi dernier à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), qui ont saisi deux camions, deux véhicules tout-terrain, une grenade et une quantité de denrées alimentaires, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, le 6 janvier 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), sept contrebandiers et saisi deux camions, deux véhicules tout-terrain, une grenade et une quantité de denrées alimentaires", précise la même source. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP "a arrêté, en coordination avec les services de Sûreté Nationale, quatre narcotrafiquants et saisi 49 kilogrammes de cannabis à Oran (2e Région militaire) tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé deux individus à Bejaïa et Tébessa (5e Région militaire) en possession de trois armes à feu, 498 cartouches de différents calibres, deux paires de jumelles, des armes blanches et divers objets, alors que 30 quintaux de tabac ont été saisis à El-Oued (4e Région militaire)". D’autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières "ont arrêté, 17 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Adrar", souligne le MDN. (APS)