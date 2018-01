Constantine : Marche des médecins-résidents

Des médecins-résidents, soutenus par des étudiants, maîtres-assistants, des internes dentistes et autres pharmaciens, ont organisé hier, une marche à Constantine pour réclamer l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles. Les protestataires se sont rassemblé au CHU Ben Badis avant de marcher jusqu’au centreville brandissant des banderoles réclamant l’amélioration de leur situation socio-professionnelle. Selon le président du bureau local du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), Abdelmoumène Hadidi, les médecins résidents revendiquent «un statut juridique» complétant leur statut général aux côtés d’autres revendications en rapport avec les œuvres sociales, le service national, le service civile et la formation. Il a également affirmé que la marche organisée à Constantine vise à «soutenir» les démarches des médecins-résidents qui ont organisé mercredi dernier une marche dans la capitale.

La manifestation a été quadrillée par un important dispositif sécuritaire et aucun incident n’est à déplorer. Pour rappel, les médecins-résidents ont entamé une grève depuis plusieurs semaines pour réclamer l'amélioration de leur situation socio-professionnelle. (APS)