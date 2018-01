Marin décédé à bord du cargo Gouraya : Rapatriement du corps demain

Le rapatriement du corps du marin algérien, âgé de 50 ans, décédé mercredi à bord du cargo Gouraya, se fera ce lundi, a indiqué hier à l'APS le consul général d'Algérie à Marseille, Boudjemaâ Rouibah. «Le corps du défunt marin sera rapatrié lundi de Marseille vers Alger», a déclaré le consul général joint par téléphone, précisant que la procureur a délivré vendredi soir le permis d'inhumer pour que le corps du marin puisse être transporté vers son pays. Le consul général, qui a suivi de bout en bout l'opération depuis l'information du décès du marin M.M jusqu'à la fin de la procédure médico-légale, s'est réjoui de la "réactivité" de la procureur qui a délivré "rapidement" le permis d'inhumer. Après un malaise à bord du navire et constat de décès établi par une équipe médicale du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CROSS Med), le défunt (M. M.) a été évacué vers l'hôpital de Marseille, rappelle-t-on. Selon les éléments d'informations obtenus par l'APS auprès du commandement du navire, le marin algérien a été retrouvé mercredi matin (8h45) allongé à même du parquet du navire dans un état "comateux". Le commandant Mohamed Talbi avait tenté de réanimer le marin avec un massage cardiaque, mais s'est aperçu, après une prise de sang, qu'il avait une hypoglycémie (0,36). L'équipe médicale de CROSS Med, qui s'est déplacée par hélicoptère, a constaté le décès au bout de quelques minutes et délivré un certificat de décès. Gouraya, qui est un bateau cargo de marchandise d’une capacité de 12.500 tonnes, avait largué les amarres lundi dernier au port d'Oran muni des expéditions à destination de La Spezia (Italie). Après le drame, le navire avait accosté le port de Marseille puis s'est dirigé, 24 heures après, vers sa destination initiale. (APS)