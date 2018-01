Journée de protestation du SNECHU ; Les hospitalo-universitaires se solidarisent

En solidarité avec les médecins résidents, le syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires appelle la corporation des enseignants hospitalo-universitaires à se mobiliser et soutenir les résidents.

Le SNECHU propose dans un premier temps 2 actions. Le boycotte des examens de diplômes d’études médicales spéciales, DEMS, qui débuteront demain, le 7 janvier 2018. Il ne sera levé qu’après organisation des assemblées générales locales à travers le territoire national ; la participation à la Journée nationale de protestation qui aura lieu le mardi le 9 janvier au niveau de toutes les structures hospitalo-universitaires. Cette journée se fera par un arrêt de l’activité universitaire et hospitalière, avec cependant couverture des urgences.

Le syndicat national des médecins généralistes de santé publique a de son coté dénoncé fermement l’acte de violence à l’égard des médecins résidents constatés mercredi dernier au CHU Mustapha-Bacha. «La répression ne peut être en aucun cas une réponse aux revendications socioprofessionnelles légitimes des blouses blanches.

Le SNMGSP exprime son soutien total au mouvement initié par les médecins résidents en sciences médicales afin d’obtenir leurs droits», indique le syndicat dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Par ailleurs, le SNMGSP appelle à l’apaisement et à la reprise de la voie du dialogue et de la concertation afin de trouver de vraies solutions aux problèmes soulevés par les résidents.

W. B.