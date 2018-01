Les 7 et 8 janvier : M. Guitouni en visite à Baghdad

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, effectuera lundi et mardi prochains une visite de travail à Baghdad à l’invitation du ministre irakien du pétrole, Jabbar Ali al-Lueibi, a indiqué jeudi dernier le ministère dans un communiqué. M. Guitouni sera accompagné du Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et d’une délégation de cadres du ministère de l’Energie et du groupe Sonatrach. Lors de cette visite dans la capitale irakienne, le ministre aura des entretiens avec de hauts responsables irakiens «autour du processus de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que des perspectives d’investissement et d’affaires dans le domaine des hydrocarbures», précise le communiqué. Les deux parties évoqueront également l’évolution des marchés pétroliers et le rôle joué conjointement par les deux pays pour les stabiliser sur le moyen et long termes dans le cadre de la déclaration de coopération Opep et non-Opep. En novembre dernier, l’Opep et des pays producteurs non membres avaient décidé de prolonger jusqu’à la fin de 2018 leur plafonnement de production destiné à réduire les stocks mondiaux et à stabiliser le redressement des prix, pour une production quotidienne de 1,8 million de barils par jour (mbj) avec 1,2 mbj pour l’Opep et 600.000 bj pour les producteurs hors-Opep. Pour rappel, M. Ould Kaddour avait indiqué en décembre dernier à Alger que le Groupe Sonatrach, dans sa nouvelle stratégie, ambitionne de se développer à l’international. A ce propos, il avait souligné qu’une rencontre avec le ministre irakien du Pétrole avait eu lieu pour discuter des opportunités d’investissement de Sonatrach en Irak.