Incendie à la rue : Didouche-Mourad 4 véhicules et un bureau d'études détruits

Un incendie s'est déclaré hier à la rue Didouche Mourad (Alger) détruisant quatre véhicules et un bureau d'études, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile qui ont précisé que deux enfants avaient été incommodés par la fumée et un jeune brûlé à la main. Deux véhicules ont pris feu mardi vers 11h20 au niveau de la ruelle Achour-Maidi parallèle à la rue Didouche Mourad avant que les flammes ne s'étendent à deux autres véhicules qui ont été partiellement endommagés ainsi qu'un bureau d'études à proximité, a déclaré à l'APS le chargé de l'information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. Une fille et un garçon ont été incommodés par la fumée et ont reçu les premiers secours sur place et un jeune a été brûlé à la main, a-t-il précisé. Cinq camions de pompiers et une ambulance ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre et empêcher sa propagation à d'autres véhicules et habitations, a-t-il ajouté. (APS)