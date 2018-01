Alger : Plus de 2.000 individus impliqués dans 1.800 affaires

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont traité 1.837 affaires pénales et criminelles et arrêté 2.197 individus qui ont été déférés aux juridictions compétentes en décembre dernier, a-t-on appris hier auprès des mêmes services. Selon la même source, 1.017 individus parmi les suspects sont impliqués dans des affaires liées à la consommation et à la possession de drogues et de comprimés psychotropes, alors que 235 individus ont été arrêtés pour "port d'armes blanches prohibé" et 945 suspects suivis pour diverses affaires. Les mêmes services ont fait état de 157 affaires "portant atteinte aux biens" et 370 cas d'agression dont 2 cas d'homicide volontaire. Outre 12 affaires traitées concernant les délits et les crimes contre les mœurs, les services de la police d'Alger ont traité également 336 affaires liées aux "crimes et délits contre la chose publique", précise la même source.