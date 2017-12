Risques du jeu Â« Baleine bleue Â» : Campagne de sensibilisation Ã  Tlemcen

Une campagne de sensibilisation sur les risques du jeu «Baleine bleue», organisée jeudi à la place Emir Abdelkader au centre-ville de Tlemcen, a suscité l’intérêt des enfants et de leurs parents. Organisée par la direction de l’action sociale en collaboration avec des associations à caractère social, cette campagne vise à attirer l’attention des enfants et des adolescents sur les risques de ce jeu et d’utilisation d’internet en l’absence de parents, a déclaré la chef du bureau des associations à la direction de l’action sociale, Nabila Mohammedi. Cette initiative, qui coïncide avec les vacances scolaires, a permis de prodiguer des conseils aux enfants sur l’utilisation d’internet et des orientations aux parents sur le mode de contrôle intelligent des portables de leurs enfants.

Des psychologues ont exhorté l’assistance à plus de vigilance et à suivre les enfants en toute circonstance.

Un documentaire vidéo a été projeté lors de cette journée sur les risques d’internet et le chargement d’applications sur des téléphones portables présentant un aperçu sur les victimes du jeu «Baleine bleue». Le mérite dans la réussite de cette campagne de sensibilisation revient aux associations «El Atae El Fikri», «Istithmar insani», «Nafaa» et «Badr» d’activités de jeunes dont les adhérents sensibilisent des enfants et les adolescents sur les risques de ce jeu, a souligné le chargé d’information du bureau de wilaya de l’Organisation nationale de protection de l’enfance et de la jeunesse, Nachem Yacine. (APS)