CoopÃ©ration sÃ©curitaire : M. Hamel reÃ§oit lâ€™ambassadeur amÃ©ricain

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a passé en revue hier à Alger, avec l’ambassadeur américain en Algérie, John Desrocher, les voies et moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Les deux parties ont évoqué «les relations privilégiées entre les deux pays notamment en ce qui concerne l’instauration des bases d’une coopération sécuritaire intégrée et les voies de sa consolidation à travers le développement des domaines d’échange d’expertises et d’expériences à l’instar de la formation spécialisée, l’utilisation des technologies modernes en vue d’améliorer les performance et relever les défis sécuritaires comme les nouvelles formes de criminalité et la criminalité transfrontalière», précise le communiqué. M. Hamel a affirmé que «les défis sécuritaires communs nécessitent une réponse unifiée et globale aux différentes formes de criminalité, tant au niveau international que régional, à travers le développement des domaines de coopération et la promotion de l’échange des expertises et des bonnes pratiques». L’ambassadeur américain a salué «le professionnalisme de la police algérienne et son rôle crucial aux niveaux régional et international», exprimant «sa disponibilité pour le développement des domaines de coopération entre les polices des deux pays en vue de s’adapter aux évolutions en matière de criminalité et des moyens d’y faire face». (APS)