Batna : Dix casemates dÃ©truites et trois Ã©lÃ©ments de soutien apprÃ©hendÃ©s

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 25 décembre 2017 à Batna (5e Région militaire), dix casemates pour terroristes contenant des subsistances de vivre et des effets vestimentaires, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois éléments de soutien aux groupes terroristes dans la même wilaya», précise la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Béchar (3e RM), quatre narcotrafiquants et saisi un véhicule tout-terrain, deux motocycles et une importante quantité de kif traité s’élevant à 103 kilogrammes».

D’autres détachements «ont arrêté, à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trois contrebandiers et saisi deux camions, 4 tonnes de denrées alimentaires,

5000 litres d’huile de table, 2.000 litres de carburants et 3,6 tonnes de charbon».

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à El-Oued (4e RM), un contrebandier et saisi 20 quintaux de tabac, tandis que 41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Adrar et Béchar», rapporte également le communiqué.