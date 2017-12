Tamanrasset : Un terroriste se rend aux autoritÃ©s militaires

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts fournis par les forces de l’Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires de Tamanrasset (6e Région militaire). Il s’agit de A. Agghali dit Abou Yahia, qui était en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et d’un chargeur ; le terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014», précise le communiqué du MDN. «Ces efforts de l’Armée nationale populaire au niveau de la bande frontalière dénotent la ferme détermination de nos forces à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales», souligne la même source. (APS)