ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation - CNAPEST : les prÃ©occupations socio-professionnelles Ã©voquÃ©es

Une réunion est prévue aujourd’hui au siège du ministère de l’Education nationale entre des représentants de ce dernier et les membres du syndicat du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur tertiaire de l’éducation (CNAPEST) pour évoquer un ensemble de préoccupations socioprofessionnelles, a-t-on appris d’une source responsable au ministère. Lors de cette rencontre, il sera question de la grève déclenchée par les enseignants adhérents à ce syndicat au niveau de certains établissements éducatifs, notamment les lycées de la wilaya de Blida depuis plus de 20 jours, ce qui a entraîné un retard de cours et la non-tenue des examens, précise la même source. La même source a tenu à rappeler que la justice avait tranché sur cette grève en la déclarant «illégale» et que le bureau du Cnapest de la wilaya de Blida a refusé de «se soumettre à la décision de justice et de réceptionner le procès-verbal, de même qu’il a refusé le dialogue avec la Direction de l’éducation de la wilaya de Blida». (APS)