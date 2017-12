En grÃ¨ve ouverte depuis dimanche : Les mÃ©decins rÃ©sidents reÃ§us demain au ministÃ¨re de la SantÃ©

Une rencontre est prévue demain entre le ministère de la Santé et les représentants des médecins résidents en grève ouverte depuis dimanche, a indiqué hier le membre du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), Taïleb Mohamed. «Les membres du Collectif ont été invités par le ministère de la Santé à un dialogue sérieux, mercredi, pour écouter leurs revendications et parvenir à des solutions acceptées par toutes les parties», a indiqué à l’APS, M. Taïleb, soulignant «la confiance des médecins résidents en la tutelle et le gouvernement, et leur grand espoir quant à l’aboutissement de ce dialogue à des résultats positifs». Qualifiant de «très profonds», les problèmes auxquels est confrontés le secteur de la Santé, M. Taïleb a estimé que l’ouverture du dialogue est «un pas positif» pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées. Il a salué également le travail de la commission mixte installée depuis 4 semaines, pour examiner les revendications des médecins résidents, portant principalement sur l’abrogation du service civil, qui est, a-t-il dit, «contraire aux dispositions de la Constitution» et à l’égalité entre le médecin et le citoyen en matière de service militaire, vu que «les médecins sont actuellement exclus des décisions de dispense émanant du Président de la République», en sus de «l’amélioration des conditions de travail et de la garantie de la sécurité». (APS)