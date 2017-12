Affaire des sardines jetÃ©es Ã  la mer Ã  Mostaganem : sanctions contre les mis en cause

Des poursuites seront engagées contre le mandataire de la pêcherie de la Salamandre et des sanctions seront infligées contre les contrôleurs de l’entreprise de gestion des ports et abris-pêche de la wilaya de Mostaganem, suite au tollé suscité par une vidéo montrant la destruction d’une grande quantité de sardines, a-t-on appris hier auprès de la direction de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques. Selon un communiqué de cette direction dont une copie a été remise à l’APS, le mandataire de la pêcherie de Salamandre «est responsable de la destruction illégale et injustifiée de cette quantité de sardines, montrée dans cette vidéo.»

Les investigations menées dimanche dernier sur instruction du wali de Mostaganem ont montré que la production halieutique détruite était impropre à la consommation et cette vidéo a été filmée en juillet dernier, lors de la campagne de pêche de la sardine très abondante à cette période de grandes chaleurs.

«Le mandataire concerné n’a pas pu écouler la quantité pêchée à 300 dinars le kilo. Cette situation l’a conduit à jeter à la mer les quantités invendues et devenues impropres à la consommation du fait de la chaleur et de la non-utilisation de la glace», a-t-on indiqué dans le communiqué, précisant que «les procédures réglementaires d’usage en de pareils cas n’ont pas été respectées».

Selon le même document, l’enquête a également relevé que les contrôleurs de l’entreprise de gestion des ports et abris-pêche n’étaient pas sur les lieux, alors que leur mission était d’appliquer la loi contre ce mandataire contrevenant. (APS)