Enseignement supÃ©rieur : concours dâ€™accÃ¨s au grade de maÃ®tre assistant hospitalo-universitaire

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé un concours sur épreuves pour l’accès au grade de maître assistant hospitalo-universitaire. Selon l’arrêté ministériel 1084 du 20 novembre 2017, rendu public hier, le nombre de postes de maîtres assistants hospitalo-universitaires à pourvoir au titre du concours est fixé à «1.230 dont 408 au titre de la santé militaire, répartis par structure hospitalo-universitaire et spécialité».

Il est précisé que le concours pour l’accès au grade de maître-assistant hospitalo-universitaire «est ouvert aux candidats justifiant du diplôme d’études médicales spéciales ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité postulée».

Il est relevé aussi que la liste des candidats retenus pour participer au concours «est arrêtée par une commission composée du directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’un doyen de faculté de médecine et d’un enseignant chercheur hospitalo-universitaire de grade de maître assistant».

Le concours se déroulera, selon l’établissement d’exercice du président du jury, au sein des facultés de médecine ou des établissements publics de santé concernés.