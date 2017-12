Il Ã©tait lieutenant-colonel au sein de lâ€™ANP : Le moudjahid Yahia Bachir dit Â« Si Mahmoud Â» inhumÃ© Ã  Tlemcen

Le moudjahid Yahia Bachir dit «Si Mahmoud», décédé dimanche à l’âge de 78 ans, a été inhumé hier au cimetière de Sidi Senoussi à Tlemcen, en présence des autorités de wilaya, des moudjahidine de la région et une foule de citoyens. Le moudjahid Yahia Bachir, né le 20 février 1939 dans la commune d’El Aricha (Tlemcen), a rejoint en janvier 1958 les rangs de l’ALN près des frontières algéro-marocaines dans la zone 2 de la Wilaya V historique.

Si Mahmoud a assumé plusieurs responsabilités. Il fut désigné adjoint-chef de katiba en novembre 1958 jusqu’à mai 1959 puis il dirigea la katiba en mai 1959 jusqu’à septembre 1960. Il fut ensuite désigné chef de bataillon et de bataillon d’artillerie en 1962, selon la direction locale des moudjahidine. Le moudjahid Si Mahmoud a été promu, en 1978, lieutenant-colonel puis colonel en 1985 au sein de l’Armée nationale populaire (ANP) jusqu’en 1986.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a envoyé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a rappelé les qualités de Si Mahmoud et son abnégation au service de la patrie. (APS)