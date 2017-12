RÃ©union du Parlement arabe : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la nation au Caire

Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part à la 2e plénière de la 2e législature du Parlement arabe qui a lieu entre les 24 et 28 décembre au Caire (Egypte), a indiqué hier un communiqué du Conseil. L’ordre du jour de cette rencontre, comprend en plus de la séance plénière et des réunions des commissions permanentes, la tenue de la réunion de la sous-commission des droits de l’homme dans le monde arabe, précise la même source. La délégation algérienne participant aux travaux de cette réunion regroupe MM. Abdelkrim Koreichi et Aziz Bezzaz membres du Conseil de la nation et membres également du Parlement arabe. (APS)