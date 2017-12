Foire de la fin dâ€™annÃ©e Ã  Oran : Participation de 120 exposants

La foire de la fin d’année a ouvert ses portes, le 22 décembre, au palais des expositions de l’EMEC (Entreprise des manifestations économiques et culturelles) à Mdina El Jedida. Pas moins de 120 exposants (nationaux et étrangers) de secteurs divers participent à cet évènement qui se tient jusqu’au 4 janvier prochain. Les firmes étrangères représentent en particulier des pays d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. Pour les familles oranaises, ce type de manifestation organisée chaque fin d’année, est une belle opportunité qui leur permet de faire de

« bonnes petites affaires » étant donné que les prix qui y sont proposés sont concurrentiels et très attractifs, nous dit-on.

Tous les secteurs d'activité y sont représentés dont l'agroalimentaire, les textiles, l'électroménager, la tapisserie, la vaisselle, les produits cosmétiques, l’ameublement, l'artisanat, la literie, les vêtements, etc. Pour les organisateurs, cette quinzaine commerciale se veut un espace alliant, à la fois, production nationale, importation, montage et conditionnement local, ce qui offre aux visiteurs un choix riche et diversifié. Etant donné que la manifestation coïncide avec les vacances d’hiver, la direction de l’EMEC a prévu tout au long de cette manifestation des animations et des jeux dédiés aux enfants. Les organisateurs prévoient cette année une hausse dans le visitorat, encore plus important que celui de l’édition précédente.

Amel S.