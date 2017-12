Concertations entre la HIISE et lâ€™instance tunisienne des Ã©lections : M. Derbal en Tunisie

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwaheb Derbal, est depuis hier en visite de travail en Tunisie dans le cadre des concertations avec l'instance tunisienne pour «enrichir l'expérience des deux parties en matière de surveillance des élections», a indiqué un communiqué de la HIISE. Durant cette visite de trois jours, M. Derbal rencontrera son homologue tunisien, Mohamed Tlili Mansri, président de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), a précisé la même source, ajoutant que cette visite tend à consacrer le principe de concertation et l'échange de vues à l'effet d'enrichir l'expérience des deux parties en matière de surveillance des élections, dans le cadre des intérêts des deux pays et des aspirations des deux peuples à une coopération fructueuse et complémentaire». (APS)