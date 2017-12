AlgÃ©rie - Turquie : Une dÃ©lÃ©gation parlementaire en visite de travail

Une délégation parlementaire turque présidée par le président de la commission des Affaires étrangères à la Grande Assemblée nationale, Volkan Bozkir, effectue une visite de travail et d'amitié de quatre jours en Algérie depuis hier, indique un communiqué de l'Assemblée Populaire Nationale (APN). Au cours de son séjour, la délégation parlementaire turque sera reçue par le président de l'APN, Said Bouhadja, et aura des entretiens avec de hauts responsables de l'Etat, des parlementaires et des hommes politiques, ajoute la même source. (APS)