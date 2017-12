Union africaine et Russie : Soutenir les initiatives en faveur de la paix et de la sÃ©curitÃ©

L'Union africaine (UA) et la Russie sont convenues de soutenir les initiatives conduites par l'UA en faveur de la paix et de sécurité. L'accord a été conclu lors d'une rencontre entre le Commissaire de l'UA pour la paix et la sécurité, Ismaël Chergui, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon un communiqué publié samedi soir par le bloc panafricain. MM. Chergui et Lavrov ont discuté de l'évolution de la situation politique et en matière de sécurité dans la région et sont convenus de la nécessité de soutenir les initiatives conduites par l'UA pour résoudre les conflits et répondre à la menace que constituent le terrorisme et la criminalité transnationale. Les deux responsables ont également souligné la nécessité de préserver et de respecter les principes du multilatéralisme dans la gestion des affaires régionales et mondiales. La visite de deux jours du Commissaire de l'UA à Moscou s'inscrit dans le cadre du partenariat en cours de construction entre l'UA et la Russie, et des préparatifs du dialogue stratégique de haut niveau qui se tiendra début 2018 à Addis-Abeba, selon le communiqué.(APS)