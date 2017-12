Adrar et AÃ¯n Defla : 6 morts dans des accidents de la route

Trois personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu hier près de la localité de Timimoune, dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris auprès du groupement territorial de la Gendarmerie nationale.

Le drame s’est produit sur un tronçon de la RN-51 reliant les communes de Timimoune et d’Aougrout, suite à une collision frontale entre un véhicule tout-terrain et un autre touristique, après un dépassement dangereux effectué par l’un des deux chauffeurs.

Les corps des victimes ont été évacués vers la morgue de l’hôpital de Timimoune où ont été également admis les deux blessés.

Par ailleurs, trois autres personnes sont décédées et deux autres ont été blessées à Aïn Defla, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit au lieu-dit Soufaye, situé à la sortie est de Khémis Miliana, lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision avec un véhicule utilitaire roulant en sens inverse. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-on précisé de même source. (APS)