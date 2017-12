Vers la hausse des prix des transports privÃ©s et des taxis

Le président de l’Union nationale des transporteurs (UNAT), Mohamed Belal, a annoncé hier la probabilité de l’augmentation des prix de transports. Cette décision d’augmentation des tarifs, a indiqué M. Belal, «a été proposée récemment au ministre des Transports, qui a lui-même accepté l’idée, à condition que les prix respectent les normes». Selon M. Belal, une commission a été mise en place, avec la participation de l’UNAT, la semaine dernière, selon les instructions du ministre, afin de fixer la nouvelle tarification. Elle sera augmentée de 5 DA pour le transport urbain et de 10% pour les grandes lignes.

En ce qui concerne les prix de taxi, la nouvelle tarification sera augmentée de 23 centimes pour les taxis compteurs et de 5 DA pour les taxis de place.

M. Belal a expliqué les nouveaux prix par les charges sociales et fiscales liées à leur activité, aux rémunérations de leurs employés, aux charges de fonctionnement de leur activité, notamment celles liées au carburant qui impacteront lourdement les transporteurs.

W. B.