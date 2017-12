Tindouf : 248 kg de kif traitÃ© saisis

Une importante quantité de kif traité s’élevant à 248 kilogrammes a été saisie vendredi par les éléments des Garde-frontières à Tindouf, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières ont saisi, le 22 décembre 2017, au niveau du Secteur opérationnel Sud Tindouf (3e Région militaire), une importante quantité de kif traité s’élevant à 248 kilogrammes», précise le communiqué. Dans le même cadre, un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, «a arrêté à Béchar (3e Région militaire) six narcotrafiquants et saisi deux véhicules et 392 comprimés psychotropes», ajoute la même source. (APS)