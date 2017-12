Skikda : Destruction dâ€™une casemate

Une casemate pour terroristes contenant une importante quantité de denrées alimentaires et divers objets, a été découverte et détruite vendredi dernier, dans le cadre de la poursuite d’une opération de ratissage menée par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) à Oued-Garou dans la wilaya de Skikda, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à l’opération de ratissage menée à Oued-Garou dans la wilaya de Skikda (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 22 décembre 2017, au niveau de la localité de Boulahchiche de la commune Aïn Kechra, une casemate pour terroristes contenant une importante quantité de denrées alimentaires et divers objets», précise le MDN. Pour rappel, trois casemates pour terroristes, contenant 40 bombes et un canon de confection artisanale, une plaque photovoltaïque, des denrées alimentaires et d’autres objets, ont été découvertes et détruites dans la matinée du vendredi à Oued-Garou par un détachement de l’ANP. D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté à El-Oued (4e Région militaire), trois camions chargés de 22.316 unités de différentes boissons, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen (2e Région militaire), deux narcotrafiquants et ont saisi 2,5 kilogrammes de kif traité et 490 comprimés psychotropes». En outre, «un camion chargé de 7,5 tonnes de denrées alimentaires, un véhicule tout-terrain et 2.000 litres de carburant ont été saisis à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire)». Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 11 immigrants clandestins de différentes nationalités à Laghouat, Bordj Badji Mokhtar et Relizane», ajoute le communiqué. (APS)