AlgÃ©rie-Poste : Incendie au siÃ¨ge de la direction gÃ©nÃ©rale

Un incendie s’est déclenché au niveau du siège de la Direction générale d’Algérie Poste, sis au Quartier des Affaires à Bab-Ezzouar, dans l’après-midi de jeudi, sans causer de pertes physique ou matérielle, indique, dans un communiqué, cet établissement. L’incendie, qui est survenu à 17 h 15, est dû à une étincelle électrique provoquée par un disjoncteur situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, dans le local de l’infirmerie, précise la même source. «Le périmètre du feu était très restreint et a été maîtrisé rapidement, grâce à l’alerte automatique instantanée et l’intervention rapide des agents de la protection civile. Aucune perte physique ou matérielle n’est enregistrée», est-il ajouté. Algérie-Poste «tient à saluer le professionnalisme des agents de la protection civile et rassure ses clients quant à l’intégrité des systèmes hébergés au niveau du siège», conclut l’entreprise. (APS)