Accidents de la route : 32 morts et 858 blessÃ©s en une semaine

32 personnes ont trouvé la mort et 858 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus du 10 au 16 décembre sur le territoire national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif où 4 personnes ont trouvé la mort et 27 autres ont été blessées dans 21 accidents de la route.

Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'évacuation de 11.638 malades vers les structures sanitaires et effectué 4.769 opérations d’assistance aux personnes en danger et autres opérations.

Les mêmes services sont en outre intervenus pour l'extinction de 619 incendies urbains et industriels et autres.