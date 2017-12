MÃ©dÃ©a : trois bombes dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'ANP a détruit, le 17 décembre, trois bombes de confection artisanale à Médéa/1re RM», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, neuf contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 5,8 kilogrammes de kif traité à Tlemcen et Relizane/2e RM, et 30 quintaux de tabac à El-Oued /4e RM», selon la même source. D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté onze immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naama, Adrar et Ouargla», ajoute le communiqué du MDN. (APS)