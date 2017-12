SÃ©tif : acte de vandalisme sur la statue dâ€™Ain Fouara

Ain Fouara, la fontaine mythique de Sétif, à connu hier dans la matinée, un acte odieux de vandalisme perpétré par une personne de sexe masculin qui, sans l’intervention énergique de la police et des citoyens aurait pu causer à cette œuvre d’art, classée comme monument du patrimoine national, des dégâts encore plus graves.

Vers 10 h, un homme barbu, en gandoura blanche, fait irruption sur la place et face à cette statue juchée sur un socle de pierres romaines qui existe depuis des lustres, à l’aide d’un marteau et d’un burin à la main, s’attèle à son œuvre barbare atteignant plusieurs parties de la statue, menaçant par la même toute personne qui osait s’en approcher. La foule crie et le menace à son tour, le tarabustant de pierres au moment où des agents de police avec un courage exemplaire interviennent énergiquement et parviennent à détourner son attention lui arrache les outils, l’immobilisant au grand soulagement de tous. A la suite de quoi nous avons contacté M. Zerarga Mohamed Lamine, directeur de l’antenne locale de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés qui nous a indiqué que «pour l’heure nous nous attelons à mettre en œuvre toutes les dispositions administratives et réglementaires, en nous portant partie civile auprès des juridictions concernées, à évaluer avec précision les dégâts causés avant d’entamer dans les plus brefs délais l’étape technique pour restaurer et redonner son esthétique à cette œuvre d’art».

Notre interlocuteur qui nous indique que Ain Fouara est classée au patrimoine national depuis le 3 novembre 1999, ajoute que les dégâts se situent sur le visage, la poitrine, les genoux, les doigts et les cheveux de cette statue ainsi que les deux jarres posées à ses côtés : «Des dégâts qui sont importants sur le plan technique et de l’esthétique, mais nous redonnerons vie à Ain fouara avec la contribution des responsables de la wilaya ».

Les premières informations que nous avons pu recueillir auprès du responsable de la cellule des relations publiques et de la communication de la sûreté de la wilaya de Sétif, l’auteur de cet acte de vandalisme A.A, 34 ans, il est originaire de la commune de Beni Oussine. Il s’agirait d’un malade mental.

F. Zoghbi